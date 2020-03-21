Всех игроков «Фенербахче» тестируют на коронавирус

Все игроки команды «Фенербахче», а также тренерский штаб, персонал и другие члены клуба прошли тест на коронавирус, сообщает Eurohoops. Руководство приняло такое решение в связи с тем, что у ряда игроков проявились незначительные симптомы заболевания.
В заявлении клуба говорится, что пока ни один игрок не нуждается в госпитализации. Вместе с тем известно, что менеджер команды Дженк Ренда уже находится в больнице с симптомами заражения коронавирусом. Подчёркивается также, что все игроки на данный момент находятся в карантине.
Турецкая баскетбольная Суперлига стала последней во всей Европе, в которой были приостановлены матчи. В связи с возможной вспышкой коронавируса в «Фенербахче» проверку своим игрокам решили устроить в «Бешикташе» и «Тофаше».
- 21 марта 2020
-
21:29
-
20:24
-
19:59
-
18:49
-
17:28
-
15:59
-
14:01
-
12:55
-
11:43
-
10:34
-
09:17
-
04:15
-
00:23
- 20 марта 2020
-
23:47
-
22:47
-
21:56
-
20:36
-
19:23
-
18:48
-
17:26
-
16:49
-
15:32
-
15:12
-
14:50
-
11:33
-
10:38
-
07:37
-
07:22
-
03:54
-
02:45
-
00:55
- 19 марта 2020
-
23:40
-
22:52
-
21:58
-
20:41