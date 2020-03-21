Всех игроков «Фенербахче» тестируют на коронавирус

Все игроки команды «Фенербахче», а также тренерский штаб, персонал и другие члены клуба прошли тест на коронавирус, сообщает Eurohoops. Руководство приняло такое решение в связи с тем, что у ряда игроков проявились незначительные симптомы заболевания.

В заявлении клуба говорится, что пока ни один игрок не нуждается в госпитализации. Вместе с тем известно, что менеджер команды Дженк Ренда уже находится в больнице с симптомами заражения коронавирусом. Подчёркивается также, что все игроки на данный момент находятся в карантине.

Турецкая баскетбольная Суперлига стала последней во всей Европе, в которой были приостановлены матчи. В связи с возможной вспышкой коронавируса в «Фенербахче» проверку своим игрокам решили устроить в «Бешикташе» и «Тофаше».