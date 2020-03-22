Фурнье заподозрил американские СМИ в предвзятом отношении к европейцам

Защитник «Орландо Мэджик» Эван Фурнье встал на защиту соотечественника, Руди Гобера, который первым из игроков НБА сдал положительный тест на коронавирус и фактически был обвинён многими СМИ в приостановке сезона.

«Такое отношение покоробило. Это стало лицом коронавируса в НБА. Поведение журналистов и людей в целом было отвратительным. Не понимаю, зачем нужно было называть имя. Можно было объявить о болезни, не называя фамилии игрока. Сегодня случаи заражения зафиксированы в „Филадельфии“ и „Лейкерс“, и мы не знаем имена инфицированных. Это более уважительно.

Типичная ситуация, когда обвиняются иностранцы. Он европеец, так, может, он и принёс вирус? Кто им сказал, что первым заболевшим был не Митчелл? Общество оказалось нездоровым, и слова Трампа тоже не помогают. Что касается ситуации с микрофонами, это была просто шутка. Очень легко показывать на кого-то пальцем, но и я бы мог пошутить таким же образом", — приводит слова Фурнье L’Equipe.