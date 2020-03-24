Журналист Bleacher Report советует НБА доиграть сезон в одном городе. Он выбрал Лас-Вегас

Известный журналист Эрик Пинкус предложил НБА вариант проведения завершающей стадии сезона, который в настоящий момент прерван из-за эпидемии коронавируса. Он полагает, что организация матчей только лишь в одном городе помогла бы решить множество проблем. В качестве такого места Эрик предложил Лас-Вегас.



На своей странице в «Твиттере» Пинкус пишет, что Лас-Вегас обладает достаточным количеством мест для проведения матчей, а также отелей для размещения всех участников. Главным же фактором он считает то, что размещение команд, судей и остальных сотрудников в одном месте существенно упростило бы задачу по контролю за их здоровьем.



НБА приостановила сезон в связи с пандемией коронавируса. Игроки в настоящее время находятся на карантине. Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане.



Ранее владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан выразил надежду, что НБА сможет продолжить приостановленный сезон и провести первые игры уже в середине мая.

Владелец «Маверикс» Кьюбан рассказал, когда НБА может начать проводить матчи