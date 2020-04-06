Церковный: если ситуация позволит Евролиге возобновить сезон, «Зенит» сразу же подключится

Генеральный директор баскетбольного клуба «Зенита» Александр Церковный заявил, что команда будет готова играть в июне, если Евролига примет решение возобновить сезон-2019/2020.
«Пока Евролига не приняла решение о досрочном окончании сезона, мы обязаны быть готовыми продолжить чемпионат в любой момент и в любом формате. Находимся постоянно в контакте с лигой, обсуждаем различные варианты развития событий.
Мы дали возможность всем, кто захотел, уехать домой, но и игроки, и тренеры, которые уехали, как только будут сняты ограничения, готовы немедленно вернуться в расположение клуба.
Если возникнет необходимость и возможность, что более важно, доиграть сезон в июне, мы никаких проблем не видим. В случае если ситуация позволит возобновить сезон, «Зенит» сразу же подключится», – приводят слова Церковного «Известия».
Напомним, 25 марта Евролига провела заседание, по итогам которого было принято решение, что соревнования будут возобновлены, как только ситуация позволит создать оптимальные условия для здоровья и безопасности всех участников.
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