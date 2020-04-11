Кьюбан считает, что НБА сможет возобновить сезон в начале июня

Владелец клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан считает, что регулярный сезон НБА может возобновиться в июне.



«Если всё будет на нашей стороне, что не кажется невозможным, мы сможем возобновить сезон НБА в начале июня. Думаю, мы вернёмся. Не могу сказать точно, когда именно, поскольку это находится в компетенции учёных и врачей. Знаю из прочитанного, что прогресса достаточно, чтобы мы могли начать планировать возвращение», — приводит слова Кьюбана Fox News.



Чемпионат НБА прервался 11 марта после того, как форвард «Юты Джаз» Руди Гобер прошёл положительный тест на COVID-19. С тех пор почти все спортивные мероприятия по всему миру приостановлены из-за объявления пандемии.