Новицки: на месте Винса Картера не стал бы проводить ещё сезон

Легендарный форвард «Даллас Маверикс» Дирк Новицки выразил мнение, что защитнику «Атланты Хоукс» Винсу Картера не стоит менять решения о завершении карьеры, только из-за того, что его последний сезон получился скомканным из-за пандемии коронавируса.
«Наверное, я бы не стал проводить ещё один сезон только потому, что всё закончилось подобным образом. Сочувствую Винсу. Он показывал потрясающую игру в своем 22-м сезоне, и уверен, что в последние несколько недель или месяцев он бы получил ещё порцию оваций. Может быть, какую-то прощальную церемонию», – цитирует Новицки Dallas News.
Из-за пандемии коронавируса НБА приостановила сезон. Игроки в настоящее время находятся на карантине. Вспышка заболевания, вызванного SARS-CoV-2, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане.
- 13 апреля 2020
-
10:16
-
09:00
-
06:58
-
00:57
- 12 апреля 2020
-
23:47
-
22:37
-
21:54
-
20:36
-
19:48
-
18:52
-
17:11
-
16:22
-
15:26
-
13:58
-
12:47
-
11:40
-
10:54
-
09:42
-
07:37
-
05:50
-
00:34
- 11 апреля 2020
-
23:50
-
22:59
-
21:31
-
20:51
-
19:33
-
18:23
-
17:42
-
17:36
-
15:47
-
14:49
-
12:59
-
11:49
-
10:04
-
09:30