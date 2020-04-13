Новицки: на месте Винса Картера не стал бы проводить ещё сезон

Легендарный форвард «Даллас Маверикс» Дирк Новицки выразил мнение, что защитнику «Атланты Хоукс» Винсу Картера не стоит менять решения о завершении карьеры, только из-за того, что его последний сезон получился скомканным из-за пандемии коронавируса.



«Наверное, я бы не стал проводить ещё один сезон только потому, что всё закончилось подобным образом. Сочувствую Винсу. Он показывал потрясающую игру в своем 22-м сезоне, и уверен, что в последние несколько недель или месяцев он бы получил ещё порцию оваций. Может быть, какую-то прощальную церемонию», – цитирует Новицки Dallas News.

Из-за пандемии коронавируса НБА приостановила сезон. Игроки в настоящее время находятся на карантине. Вспышка заболевания, вызванного SARS-CoV-2, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане.

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