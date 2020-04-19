Богут близок к решению о завершении карьеры

Первый номер драфта-2005 35-летний центровой Эндрю Богут признался, что близок к решению о завершении карьеры. О соответствующем шаге он может объявить уже в мае. При этом австралиец планировал покинуть спорт после Олимпийских игр — 2020. Напомним, Олимпиада была перенесена на 2021 год из-за пандемии коронавируса.
«Могу сказать, что почти не тренируюсь. Ценю возможность целовать перед сном своих детей и укладывать их. Не тренировался практически с момента завершения сезона. Мне нравится просыпаться и не чувствовать, что хожу словно по стеклу. Возможно, приму решение о завершении карьеры в середине мая», — приводит слова Богута Sportando.
Последние два сезона Эндрю выступал в чемпионате Австралии. В 2015 году Богут стал чемпионом НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз».
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