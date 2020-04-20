Абромайтис назвал Кириленко лучшим российским игроком всех времён
Баскетболист санкт-петербургского «Зенита» Тим Абромайтис назвал Андрея Кириленко лучшим российским игроком, которого он знает.
«Мне сложно назвать лучшего российского баскетболиста всех времен — я видел не так много ваших игроков. Знаком с игроками нынешнего поколения. Из тех, кого знаю, выберу Андрея Кириленко — он добился больших успехов в России и НБА.
Мне нравится в России, но чтобы остаться здесь навсегда… Это очень долго. В Петербурге мне комфортно, но однажды я все-таки хочу вернуться в Америку. Пробовал русскую кухню: мне не очень понравился борщ, а вот бефстроганов очень хорошо. Всегда в ресторане заказываю его», — рассказал Абромайтис в прямом эфире на странице «Зенита» в «Инстаграме».
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