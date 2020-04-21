Паскуаль объяснил неудачи Плазы в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Хави Паскуаль поделился мыслями о работе предшественника, Жоана Плазы. Паскуаль назвал коллегу отличным специалистом и объяснил неудачи «Зенита» плохой командной химией.
«Уважаю Жоана, мы много раз играли друг против друга. В подобных ситуациях не звонишь и не спрашиваешь, как дела. В первую очередь нужно задать себе вопрос: если такой отличный специалист, как Плаза, не справился, что я могу сделать?
Но часто бывает, что дело не в тренере, иногда химия просто не позволяет что-то сделать. Это не значит, что тренер плохой. Это просто плохой сезон. Подумал, что это был мой момент, воспользовался возможностью. Это был мой момент. Ни о чём не жалею", — приводит слова Паскуаля официальный сайт «Зенита» со ссылкой на подкаст обозревателя Джо Арлаускаса.
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