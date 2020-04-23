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Перкинс: перед сезоном сказал Леброну, что поставил Янниса выше него

Перкинс: перед сезоном сказал Леброну, что поставил Янниса выше него
Баскетбол / НБА 0

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, эксперт ESPN Кендрик Перкинс признался, что перед стартов регулярного чемпионата сезона-2019/2020 сообщил Леброну Джеймсу, что он поставил Янниса Адетокунбо выше его в предположениях о том, кто получит MVP сезона.

«Я отправил Леброну сообщение, в котором написал, что поставил Янниса Адетокунбо выше него. Он мне отправил ответ: „Не волнуйся, я планирую вернуть себе свой трон“. Я ответил: „Хорошо, так сделай это!“. Он ответил, что сделает», — приводит слова Кендрика Перкинса The Athletic.

Напомним, из-за пандемии коронавируса сезон в НБА приостановлен на неопределённый срок. Решение о приостановке всех матчей было принято после того, как опасное заболевание было диагностировано у центрового «Юты Джаз» Руди Гобера. Француз уже выздоровел.

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