Кириленко: за 5 лет работы в РФБ моя репутация не только не пострадала, но и укрепилась

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко оценил итоги своей пятилетней работы, отметив, что за этот срок его репутация руководителя только укрепилась.



«За пять лет работы в РФБ моя репутация не только не пострадала, но и укрепилась, на мой взгляд. Нисколько не жалею о решении возглавить федерацию, ведь я смог реализоваться не только как спортсмен, но и как руководитель спортивной организации, помочь развитию российского баскетбола и его презентации на международной арене, ведь сегодня рекордное число представителей от России входят в состав руководящих органов и рабочих комиссий ФИБА и ФИБА-Европа.

Я рад, что нам удалось запустить все проекты из той программы, с которой я шёл на выборы. Изменения претерпела внутренняя структура федерации и наш подход к запуску новых программ. Мы стремимся запускать не разовые, а долгосрочные проекты, хоть и понимаем, что отдача от них придёт не сразу. Теперь каждый новый проект оценивается с точки зрения эффективности и долгосрочной финансовой обеспеченности. Только такие проекты уходят в жизнь.



Изменения претерпел подход к подготовке резерва: первые просмотры игроков начинаются уже с фестиваля «Минибаскет». Полностью реформирована система судейства. Разработана формула расчёта рейтинга судей и комиссаров, максимально исключающая влияние человеческого фактора», — приводит слова Кириленко Sports.ru.