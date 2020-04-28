Мозгов, вероятнее всего, останется в «Химках» и на следующий сезон

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов поделился планами клуба на центрового Тимофея Мозгова. По словам функционера, чемпион НБА в составе «Кливленд Кавальерс», вероятнее всего, останется в коллективе и в следующем сезоне.
«Чемпионаты Евролиги и Единой лиги ВТБ остановились в середине марта с разницей в один день. Тимофей к тому моменту уже неделю тренировался с командой в игровом режиме. По крайней мере, физически себя чувствовал хорошо, его перестало так сильно беспокоить колено. Если бы всё шло в нормальном режиме, то, я думаю, сегодня он был бы игроком ротации и помогал нам.
Нам пока не суждено увидеть его в деле, но будем вести с ним переговоры, чтобы сохранить его на следующий сезон. У него были особые условия контракта, которые касались в основном его выздоровления. Мы уже понимаем, что он проделал серьёзную работу с начала сезона. Он может отыграть следующий сезон полностью. Если всё будет нормально, скорее всего, Мозгов останется у нас", — приводит слова Астахова «Подмосковье сегодня».
Напомним, Мозгов присоединился к «Химкам» в минувшее межсезонье и до сих пор не провёл за команду ни одного матча.
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