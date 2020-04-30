Понитка: «Зенит» мог попасть в плей-офф Единой лиги ВТБ и показать себя с лучшей стороны

Форвард «Зенита» Матеуш Понитка поделился мыслями о сезоне-2019/2020.



«Это был тяжёлый сезон и в каком-то роде странный. У нас отличная команда, хорошие игроки, все талантливые и опытные. В ходе большей части сезона чего-то не хватало, какой-то мелочи, которая могла бы помочь нам оправдать ожидания. Конечно, сезон пока оборвался, мы не сыграли много матчей, которые могли бы всё изменить. Думаю, никто не станет спорить, что в последний месяц мы стали играть намного лучше, новый тренер как будто добавил нам свежести. Мне кажется, что мы могли бы зайти в плей-офф Единой лиги, показать там себя с лучшей стороны и чего-то достичь. Но, конечно, я понимаю, что это всего лишь спекуляции — сезон окончен, никто не победил, никто не проиграл», — приводит слова Матеуша Понитки официальный сайт «Зенита».