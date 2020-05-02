Кириленко: никто не ожидал, что ситуация с коронавирусом настолько серьёзная

Президент РФБ Андрей Кириленко поделился мнением о мерах, принятых против распространения коронавируса.
«В конце февраля в Перми играла мужская сборная – в квалификации Евробаскета. А за три дня до этого мы летали в гости к итальянцами. И уже тогда были сильно обеспокоены историей с коронавирусом. Игроки сборной даже отправились в Рим в масках. Было ощущение, что всё серьёзно. Но, что настолько серьёзно, не ожидал, думаю, никто!
На моей памяти аналогов принятым мерам нет. При этом они абсолютно правильные. Мы видим, что происходило в Китае, что происходит сейчас в Европе, Америке, России. Это самая настоящая пандемия, и внимание к ней должно было быть соответствующим. Все шаги, которые сейчас принимаются, начиная от приостановления чемпионатов и заканчивая введением чрезвычайных мер, были необходимы для обеспечения безопасности жизни и здоровья людей. Все остальное можно было задвинуть на второй план», — приводит слова Кириленко «Советский спорт».
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