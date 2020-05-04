Фурнье: думаю, что сезон НБА нужно завершить

Защитник «Орландо Мэджик» Эван Фурнье считает, что сезон Национальной баскетбольной ассоциации должен быть завершён.



«В какие-то минуты я верю в возможность рестарта, в какие-то — меньше. Сейчас не особо верится. Кажется, что это будет трудно организовать. Сколько матчей мы сможем сыграть? Всё начнётся сразу с плей-офф? В некоторых штатах по-прежнему сохраняется режим изоляции, а значит, некоторые команды не смогут возобновить тренировки, как это делаем мы на этой неделе. Это несправедливо. Думаю, что сезон НБА нужно завершить.



Если найдётся безопасное решение, мы будем за. Но мы не хотим рисковать жизнями, чтобы играть неинтересные матчи, просто ради денег», — приводит слова Эвана Фурнье Eurohoops.