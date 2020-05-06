Понитка: хорошо знал российских игроков и это помогло сборной Польше обыграть Россию на ЧМ

Форвард «Зенита» Матеуш Понитка вспомнил о ЧМ-2019, в ходе которого национальная сборная Польши встретилась с командой России на стадии второго группового этапа и помешала подопечным Базаревича пробиться в плей-офф. Одним из ключевых факторов той победы польской сборной стала как раз-таки удачная игра Понитки.

«Когда ты хорошо знаешь своего противника, тебе легче атаковать или защищаться против него. Я играл с Фридзоном и Ивлевым в «Локомотиве-Кубани», поэтому я понимал, как надо действовать, и давал подсказки своим партнёрам. Я хорошо знал российских игроков, и это помогло нам победить. Это была отличная игра с высочайшим уровнем борьбы и постоянной сменой лидирующей стороны.

В итоге в тот день мы были немного лучше, но могу сказать, что русские оставили сердце на паркете. Я и Фридзон закончили тот матч с рассечениями, которые пришлось зашивать прямо во время игры. Этот факт много говорит о накале борьбы на паркете", — приводит слова Понитки издание «Известия».