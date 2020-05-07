«Даллас Маверикс» пытался заполучить Майкла Джордана в 2001 году

Владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан признался, что пытался привлечь в команду легендарного Майкла Джордана, когда тот в 2001 году объявил о возвращении в спорт.

«Есть история, связанная с Майклом Джорданом. Когда он подписывал контракт с „Вашингтон Уизардс“, меня спросили, почему не пытаюсь его заполучить. Мы подготовили все бумаги, я пытался убедить его не подписывать контракт с „Вашингтон Уизардс“ и присоединиться к нам», — приводит слова Кьюбана RealGM.

Напомним, в 2001 году, после трёхлетней паузы, Майкл Джордан объявил о возвращении в баскетбол. В команде из столицы США он провёл два сезона и был лидером команды. Тем не менее появление Джордана в составе не помогло «Уизардс» хоть раз пробиться в плей-офф.