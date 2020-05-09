Мозгов поздравил ветеранов войны, сфотографировавшись на фоне танка Т-34

Центровой «Химок» Тимофей Мозгов поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с 75-й годовщиной Победы, выложив фотографию, сделанную на фоне легендарного танка Т-34.

«Привет всем! Всех, кто читает, от души поздравляю с великим праздником 75-летия Победы! Друзья, все те, с кем рядом пока ещё есть наши герои, ветераны, — передайте им от меня низкий поклон, огромное человеческое спасибо и пожелания здоровья и побольше лет побыть с нами», — написал баскетболист на своей странице в «Инстаграме».

Соответствующий пост можно посмотреть на странице Тимофея Мозгова в социальной сети.

Напомним, ранее одноклубники Мозгова в лице Алексея Шведа, Сергея Мони, Егора Вяльцева, Вячеслава Зайцева и Андрея Десятникова также поздравили ветеранов.