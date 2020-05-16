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Кириленко: в возрасте 14-18 лет наши игроки конкурентоспособны на международном уровне

Кириленко: в возрасте 14-18 лет наши игроки конкурентоспособны на международном уровне
Баскетбол / Сборная России 0

Глава Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко считает, что в стране нет существенных проблем с баскетбольным образованием. По его словам, подростки в возрасте 14-18 лет достаточно конкурентоспособны на международном уровне. Главная их проблема в том, что начиная с 16 лет им тяжело применить свой талант на клубном уровне.

«Очень большое заблуждение, что в России плохо работают спортивные школы. На самом деле наши спортивные школы работают очень прилично. То количество спортшкол, которое у нас есть на сегодняшний день, выпускает достаточное количество детей с хорошим баскетбольным образованием. Если взять возраст с 14 до 18 лет, то наши игроки вполне конкурентоспособны на международном уровне. Это показывают выступления наших резервных сборных.

Но начиная с 16-летнего возраста у игроков есть очень лимитированное количество вариантов, как применить свой талант. И очень немногие выбирают путь пробовать себя за границей, в университете или в клубе. Большинство игроков предпочитают оставаться в России. И такая ситуация в большинстве видов спорта. Мы очень домашние.

Когда меня спрашивают, стоит ли какому-нибудь игроку ехать в колледж в США или подписывать контракт с российским клубом, мне сложно дать совет, потому что я сам не проходил историю с колледжем. Может быть, если бы я поступил в колледж, у меня была бы более успешная или, наоборот, менее успешная карьера. Возможно, я бы вообще не попал в НБА. Как я уже говорил, очень многое зависит от ситуации, в которую ты попадаешь», — приводит слова Кириленко сайт Межрегиональной любительской баскетбольной лиги.

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