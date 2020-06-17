«Извини, Леброн». Перкинс назвал самого атлетичного игрока в истории НБА

Бывший центровой НБА, а ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс изменил своё мнение о том, кого следует считать самым атлетичным игроком в истории лиги.



Перкинс ранее называл таковым звезду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, но передумал, увидев публикацию Билла Расселла, который написал: «В 1956-м я мог бы выступить на Олимпиаде в прыжках в высоту, но отказался ради игры в баскетбол. Надо было выбрать один вид спорта. Журнал Track and Field News поставил меня на седьмое место в прыжках в высоту в мире, а в США – на второе».



«Великий игрок меня убедил, так что извини, Леброн, я изменил своё мнение. Билл Расселл – самый атлетичный игрок в истории НБА. Мои извинения, Билл Расселл», – написал Перкинс на своей странице в «Твиттере».