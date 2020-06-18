«Людей убивают». Защитник ЦСКА Хэкетт рассказал о расизме в Европе

Защитник московского ЦСКА Дэниел Хэкетт оценил серьёзность проблемы расизма в Европе.

«Думаю, это серьёзная проблема, которую нужно рассмотреть, углубившись в историю. Просто немыслимо, что людей убивают и есть те, кто снимает это на мобильный телефон. Я говорю, что пришло время сесть и подумать над вопросом, который в данных условиях больше неприемлем», — приводит слова Хэкетта Eurodevotion.

Хэкетт также согласился с точкой зрения о том, что баскетбол может стать движущей силой для положительных изменений в борьбе с расизмом.

«Я согласен с этим. Мы можем на это повлиять, но проблему нужно решить, не принимая того, что сейчас происходит», — отметил баскетболист.

В феврале ЦСКА продлил контракт с Хэкеттом до 2022 года.