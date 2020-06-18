Вдова Брайанта предложила Конгрессу США переименовать «чёрный ящик» в Mamba 8 Box

Ванесса Брайант, вдова покойного экс-баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта, намерена инициировать законопроект, в котором будут подробно регулироваться меры безопасности при полётах на вертолётах. Об этом сообщает Clutch Points.



«Настоятельно призываю Конгресс США принять федеральный закон, который усилил бы безопасность вертолётов, работающих в этой стране. Полагаю, Коби и Джанна по-прежнему были бы живы, будь их вертолёт оснащён тем перечнем вещей, которые предусматривает мой законопроект. Верю, что моя инициатива спасёт множество жизней», — заявила Ванесса.



Вдова экс-баскетболиста рассчитывает, что вертолётная индустрия рассмотрит вопрос о переименовании «чёрного ящика» в Mamba 8 Box.

Напомним, прозвище Коби Брайанта — Чёрная Мамба. Цифра «8» в названии, по словам Ванессы, является отсылкой к числу погибших на борту вертолёта, на котором летел Коби. В то же время большую часть карьеры Брайант носил на спине такой же номер. Интересно, что в вертолёте погибшего Брайанта не было «чёрного ящика».