Вдова Брайанта предложила Конгрессу США переименовать «чёрный ящик» в Mamba 8 Box

Ванесса Брайант, вдова покойного экс-баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта, намерена инициировать законопроект, в котором будут подробно регулироваться меры безопасности при полётах на вертолётах. Об этом сообщает Clutch Points.
«Настоятельно призываю Конгресс США принять федеральный закон, который усилил бы безопасность вертолётов, работающих в этой стране. Полагаю, Коби и Джанна по-прежнему были бы живы, будь их вертолёт оснащён тем перечнем вещей, которые предусматривает мой законопроект. Верю, что моя инициатива спасёт множество жизней», — заявила Ванесса.
Вдова экс-баскетболиста рассчитывает, что вертолётная индустрия рассмотрит вопрос о переименовании «чёрного ящика» в Mamba 8 Box.
Напомним, прозвище Коби Брайанта — Чёрная Мамба. Цифра «8» в названии, по словам Ванессы, является отсылкой к числу погибших на борту вертолёта, на котором летел Коби. В то же время большую часть карьеры Брайант носил на спине такой же номер. Интересно, что в вертолёте погибшего Брайанта не было «чёрного ящика».
- 18 июня 2020
-
20:31
-
20:15
-
19:46
-
19:45
-
17:57
-
15:00
-
14:46
-
13:56
-
13:51
-
13:07
-
11:46
-
11:41
-
11:18
-
10:34
-
09:24
-
09:05
-
03:40
-
00:56
- 17 июня 2020
-
23:54
-
22:59
-
21:38
-
20:21
-
19:57
-
18:35
-
18:35
-
15:49
-
14:56
-
14:01
-
13:33
-
12:30
-
09:49
-
09:04
-
08:34
-
08:24
-
08:13