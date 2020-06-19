Тренер «Зенита» Паскуаль рассказал, с какими приключениями добирался из Испании в Россию

Главный тренер «Зенита» Хави Паскуаль, вернувшийся из Испании в Санкт-Петербург, рассказал, какой маршрут ему пришлось построить в условиях повсеместного карантина, чтобы прибыть в Россию.
«Я потратил примерно то же самое время, что и во время поездки в Испанию, — около 20 часов. Мы с моим ассистентом Инъиго стартовали из Барселоны, полетели оттуда во Франкфурт-на-Майне, и там уже встретили Адама. Во Франкфурте мы сели на самолет до Таллина, потом на машине доехали до границы, и затем только поехали в Санкт-Петербург. И вот мы здесь, дома.
Сейчас нам нужно будет выдержать двухнедельный карантин, нужно соблюдать правила. В то же время я буду готовиться, ведь мы прилетели сюда для того, чтобы организовать подготовку к следующему сезону», — приводит слова Паскуаля официальный сайт «Зенита».
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