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Панов: Украина по менталитету близка России, проблем с адаптацией у новичка не будет

Панов: Украина по менталитету близка России, проблем с адаптацией у новичка не будет
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Генеральный менеджер «Нижнего Новгорода» Сергей Панов прокомментировал подписание контракта с Кейси Шепердом.

«Шеперд хорошо зарекомендовал себя на постсоветском пространстве. Если не примешивать политику, то Украина по менталитету близка России, поэтому никаких проблем с адаптацией у нашего новичка не возникнет. В «Нижнем» он должен взять на себя одну из ключевых ролей — разыгрывающего. Правда, работать ему придётся в условиях конкуренции. В нашем составе есть талантливые российские игроки на этой позиции, и вряд ли они согласятся просто так отдать ему место на паркете.

Безусловно, перед тем как подписать Шеперда, разговаривал с Багатскисом. У Айнарса всегда было хорошее чутьё на игроков, поэтому доверять ему можно. Надеюсь, по старой памяти он нас не подвёл», — приводит слова Панова официальный сайт нижегородской команды.

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