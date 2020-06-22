Панов: Украина по менталитету близка России, проблем с адаптацией у новичка не будет

Генеральный менеджер «Нижнего Новгорода» Сергей Панов прокомментировал подписание контракта с Кейси Шепердом.



«Шеперд хорошо зарекомендовал себя на постсоветском пространстве. Если не примешивать политику, то Украина по менталитету близка России, поэтому никаких проблем с адаптацией у нашего новичка не возникнет. В «Нижнем» он должен взять на себя одну из ключевых ролей — разыгрывающего. Правда, работать ему придётся в условиях конкуренции. В нашем составе есть талантливые российские игроки на этой позиции, и вряд ли они согласятся просто так отдать ему место на паркете.

Безусловно, перед тем как подписать Шеперда, разговаривал с Багатскисом. У Айнарса всегда было хорошее чутьё на игроков, поэтому доверять ему можно. Надеюсь, по старой памяти он нас не подвёл», — приводит слова Панова официальный сайт нижегородской команды.