Перкинс назвал лидера гонки за звание MVP в НБА

Бывший центровой НБА, а ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс назвал звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса лидером в гонке за награду MVP перед рестартом сезона.
«Мы говорим о человеке, который набирает в среднем 25 очков и почти 11 передач за игру. Он в клубе 20-10, а его команда лидирует в очень конкурентной Западной конференции. Это о многом говорит. Когда Леброна нет на площадке, «Лейкерс» занимают 29-е место в атаке. Когда он в игре, то они вторые. Это разница говорит сама за себя. Если брать место команды и то, что Леброн сделал в этом сезоне, то, считаю, у него преимущество в борьбе за приз MVP», – приводит слова Перкинса Heavy.
В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации Леброн принял участие в 60 матчах, набирая 25,7 очка, совершая 7,9 подбора и отдавая 10,6 результативной передачи за 34 минуты 54 секунды игрового времени.
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