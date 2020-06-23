Стало известно, когда Лига ВТБ утвердит участников, формат и регламент сезона-2020/2021

Совет баскетбольной Единой лиги ВТБ состоится 14 июля, совещание пройдёт в формате онлайн-конференции, сообщила пресс-служба организации на своём официальном сайте.
«На заседании будет утвержден состав участников, формат и регламент чемпионата Единой Лиги ВТБ в сезоне-2020/2021. Участие в совете примут руководство Единой Лиги ВТБ, представители 13 клубов-участников, а также федерации играющих стран», — говорится в сообщении.
Исполком Российской федерации баскетбола (РФБ) в конце мая принял решение не определять чемпиона России по итогам досрочно завершенного сезона-2019/2020 в Единой лиге ВТБ.
Ранее генеральный директор лиги Илона Корстин сообщила, что новый сезон планируется начать в октябре.
Известно, что все 13 клубов-участников уже подали заявки, чтобы выступать в новом сезоне.
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