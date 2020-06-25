«Нижний Новгород» объявил о контракте с Гавриловичем

Руководство «Нижнего Новгорода» подписало контракт с тяжёлым форвардом Александром Гавриловичем, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на два года. Минувший сезон француз сербского происхождения провёл также в Единой лиге ВТБ, защищая цвета «Цмоки-Минска».

В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ он набирал 12,2 очка, собирал 5,6 подбора и совершал 1,1 передачи.

«После сезона в «Цмоки-Минске» хотелось закрепиться в Единой лиге ВТБ. Что и говорить, по-настоящему обрадовался, когда получил приглашение из «Нижнего». Крепкая российская команда, с отличным тренерским составом и потенциальным участием в Лиге чемпионов — лично для меня всё сложилось.



Матч в Нижнем Новгороде помню хорошо. Ещё бы, ведь играл против бывшего тренера, Небойши Видича, и партнёра по команде, Брэндона Брауна. Кажется, я неплохо смотрелся в той встрече, поэтому воспоминания хорошие.



Задал Брэндону парочку вопросов о «Нижнем». У него оказались исключительно положительные отзывы и о команде, и о городе. Сказал, что мне здесь понравится. Очень соскучился по баскетболу, поэтому жду не дождусь начала сезона. Во время матча в Нижнем Новгороде старался концентрироваться только на игре и не отвлекаться на болельщиков, теперь же, наоборот, хочется познакомиться с ними поближе», — сказал Гаврилович.