Панов: Макаревич остановил концерт «Машины времени» и поздравил с победой над ЦСКА

Победителю Евролиги, чемпионата СНГ и 12 чемпионатов России Сергею Панову 30 июня исполнилось 50 лет. В этот день он вспомнил момент, когда взял титул вместе с «Урал-Грейтом».



«Чемпионские амбиции Перми казались несерьёзными и фантастичными. Потом, больше пообщавшись с Кущенко и Беловым, я заинтересовался. Ключевой момент — турнир в Перми, куда приехал с ЦСКА. Собрался семитысячный зал, и я спросил Кущенко: «На вас каждый раз столько приходит?» — «Если перейдёшь к нам — будет каждый раз». Я взял его на слабо, и действительно — на всех матчах был аншлаг. Впервые обыграв в Перми ЦСКА, испытали невероятные эмоции. Сделали сказку на ровном месте. Весь город жил нашей командой. В июне 2001-го Андрей Макаревич остановил концерт «Машины времени» в Перми и со сцены поздравил всех с победой «Урал-Грейта» в чемпионате России.

Когда прилетели из Казани, в аэропорту нас встретили с файерами и факелами. Потом — фейерверки, автографы, музыка, танцы. Мне пришлось даже первый раз в жизни расписаться на обнажённой женской груди.

Дальше — награждение лавровыми венками во дворце спорта «Молот», проезд на открытом грузовике по Перми… Когда в 2013-м провожали в последний путь Сергея Белова, мы несанкционированно поехали тем же маршрутом. В нарушение всех правил ГИБДД. Люди видели эту огромную колонну машин, выясняли, что происходит, и, узнав, что провожают Белова, пристраивались к нам», — приводит слова Панова «Матч ТВ».

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