Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Краснодар» — «Ахмат». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Перкинс: Леброна ограбили. У него должно быть около 8 наград MVP

Перкинс: Леброна ограбили. У него должно быть около 8 наград MVP
Баскетбол / НБА 0

Чемпион НБА—2008 в составе «Бостон Селтикс», ныне аналитик ESPN Кендрик Перкинс считает, что лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс заслужил получить гораздо больше четырёх наград MVP НБА (2009, 2010, 2012, 2013), которые есть в его коллекции сейчас.

«Леброна ограбили, так как он выступал в слабой Восточной конференции. Каждый раз, когда Леброн уходил из «Кливленд Кавальерс», они боролись за лотерейный пик. Леброн меняет франшизы, поэтому у него должно быть около восьми наград MVP. Его ограбили три или четыре раза. Моё мнение по поводу MVP: если убрать Янниса Адетокунбо из «Милуоки Бакс», то они всё ещё будут в плей-офф. Если убрать Леброна из «Лейкерс», даже не знаю, что с ними случится», – приводит слова Перкинса Fadeaway World.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020