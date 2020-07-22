Перкинс: Леброна ограбили. У него должно быть около 8 наград MVP

Чемпион НБА—2008 в составе «Бостон Селтикс», ныне аналитик ESPN Кендрик Перкинс считает, что лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс заслужил получить гораздо больше четырёх наград MVP НБА (2009, 2010, 2012, 2013), которые есть в его коллекции сейчас.
«Леброна ограбили, так как он выступал в слабой Восточной конференции. Каждый раз, когда Леброн уходил из «Кливленд Кавальерс», они боролись за лотерейный пик. Леброн меняет франшизы, поэтому у него должно быть около восьми наград MVP. Его ограбили три или четыре раза. Моё мнение по поводу MVP: если убрать Янниса Адетокунбо из «Милуоки Бакс», то они всё ещё будут в плей-офф. Если убрать Леброна из «Лейкерс», даже не знаю, что с ними случится», – приводит слова Перкинса Fadeaway World.
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