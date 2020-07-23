Экс-баскетболистка сборной России руководит «Сан-Антонио» в контрольном матче с «Милуоки»

Сегодня, 23 июля, в Орландо (штат Флорида, США) проходят очередные контрольные матчи НБА перед рестартом сезона. Лидер Восточной конференции «Милуоки Бакс» встречается с «Сан-Антонио Спёрс». Главный тренер команды из Техаса Грег Попович на этот раз не руководит командой, свои обязанности он передал известной в прошлом баскетболистке Бекки Хэммон, сообщает Clutch Points.

Напомним, Хэммон в годы карьеры выступала за сборную России. Именно Хэммон называют специалистом, которая может стать первой женщиной — главным тренером в истории НБА. В ходе сезона её рассматривали в качестве кандидата на пост наставника «Нью-Йорк Никс», однако руководство «Никс» отказалось от такого варианта развития событий.