Стив Керр кардинально изменил позицию по конфликту НБА с Китаем

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр выразил сожаление по поводу того, что ранее отмалчивался по поводу конфликта НБА с Китаем.
«В прошлом году была ситуация с генеральным менеджером «Хьюстон Рокетс» Дэрилом Мори. Помните этот конфликт с Китаем? Я поступил очень плохо. Я был откровенно невнятен. Я сидел, пытаясь понять, что я должен сказать, чтобы убедиться, что не подвергаю лигу опасности, но при этом нужно было попытаться найти правильный баланс. Вероятно, это был единственный раз за все годы, когда я не только не говорил от своего сердца, но и позволил затянуть себя в шторм политических разборок.
Я бы прежде всего поддержал Дэрила. Я бы просто сказал, что Дэрил, как американец, имеет право на свободу слова. Он может говорить всё, что захочет, и мы должны поддержать его в этом. Это главное послание. Каждая компания, которая ведет бизнес с Китаем, понимает, что система в этой стране иная. Вы как бы исполняете танец с ними, и нет сомнений, что НБА является частью этого. Если вы ведете бизнес там, то можете погрязнуть в проблемах. Нужно быть готовыми с ними справиться», — цитирует Керра The Score.
Генеральный менеджер «Хьюстон Рокетс» Дэрил Мори спровоцировал конфликт между НБА и деловыми партнерами лиги в Китае, когда в октябре написал в «Твиттере» запись в поддержку протектов в Гонконге, полуавтономном регионе самой густонаселенной страны мира. Керр отказался высказывать свое мнение по этому вопросу во время разговора со СМИ, заявив, что наиболее разумно придерживаться тем, в которых он хорошо разбирается. Ответ тренера «Уорриорз» привлёк внимание президента США Дональда Трампа, который сказал, что Керр (активный критик президента — прим. «Чемпионата») «испугался как маленький мальчик».
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