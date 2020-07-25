«Лейкерс» потеряли Энтони Дэвиса из-за травмы

​​​​​​​Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис получил травму глаза после столкновения с центровым «Орландо Мэджик Кэмом Бёрчем в контрольном матче НБА, сообщает обозреватель Майк Труделл на своей странице в «Твиттере».



Дэвис травмировался в первой четверти матча, после чего стало известно, что на площадку он больше не вернётся. Энтони успел отыграть 10 минут, за которые был близок к оформлению дабл-дабла, набрав 9 очков и 10 подборов.



Тренировочный лагерь команд НБА завершится 29 июля. Последние матчи регулярного чемпионата состоятся с 30 июля по 14 августа, а уже 17 августа начнутся матчи плей-офф. Ожидается, что полуфиналы конференций будут сыграны с 31 августа по 13 сентября. Финальные серии в Западных и Восточных конференциях пройдут в течение двух недель — с 15 по 28 сентября. Наконец, финальная серия НБА запланирована на 30 сентября — 13 октября.