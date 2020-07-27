Экс-капитан ЦСКА Хайнс составил пятёрку лучших игроков Евролиги
Двукратный победитель Евролиги в составе ЦСКА Кайл Хайнс, который в межсезонье-2020 перешёл в «Милан», в интервью YouTube-каналу S Sport назвал пятёрку баскетболистов, которые, по его мнению, являются лучшими игроками турнира. Американец назвал такую пятёрку: Ник Калатес («Барселона»), Майкл Джеймс (ЦСКА), Нандо де Коло («Фенербахче»), Ян Веселы («Фенербахче»), Брайант Данстон («Анадолу Эфес»).
Напомним, Кайл Хайнс выступал в составе ЦСКА с 2013 года. За это время он дважды выиграл с командой трофей Евролиги и шесть раз становился чемпионом Единой лиги ВТБ. Хайнс провёл в составе ЦСКА 414 матчей (это пятый показатель в клубной истории), набрал 3227 очков, совершил 1703 подбора и сделал 284 блок-шота.
Экс-капитан ЦСКА Хайнс объяснил, почему команда всегда добивается успеха
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