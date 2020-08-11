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Карри ответил на выпад Трампа в адрес игроков НБА

Карри ответил на выпад Трампа в адрес игроков НБА
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри ответил на критику президента США Дональда Трампа в адрес игроков НБА за преклонение колена во время исполнения государственного гимна перед матчами регулярного чемпионата.

«Мой способ оценки событий всегда одинаковый. Если действующий президент недоволен тем, что кто-то говорит, значит, вы говорите правильные вещи. Будь то преклонение колена или разговор о Бреонне Тэйлор во время интервью, игроки подкрепляют слова действиями», – приводит слова Карри NBC Sports Bay Area.

Напомним, Трамп заявил, что преклонение колена принесло НБА огромные проблемы в виде снижения рейтингов лиги и отвращения значительной части аудитории. Трамп назвал многих игроков НБА «подлыми и тупыми».

Дональд Трамп: появилось отвращение к НБА из-за преклонения колена. У них большие проблемы
Трамп: некоторые игроки НБА подлые и тупые. Они получают миллионы и должны уважать страну
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