Карри ответил на выпад Трампа в адрес игроков НБА

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри ответил на критику президента США Дональда Трампа в адрес игроков НБА за преклонение колена во время исполнения государственного гимна перед матчами регулярного чемпионата.



«Мой способ оценки событий всегда одинаковый. Если действующий президент недоволен тем, что кто-то говорит, значит, вы говорите правильные вещи. Будь то преклонение колена или разговор о Бреонне Тэйлор во время интервью, игроки подкрепляют слова действиями», – приводит слова Карри NBC Sports Bay Area.



Напомним, Трамп заявил, что преклонение колена принесло НБА огромные проблемы в виде снижения рейтингов лиги и отвращения значительной части аудитории. Трамп назвал многих игроков НБА «подлыми и тупыми».

Дональд Трамп: появилось отвращение к НБА из-за преклонения колена. У них большие проблемы