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Айзея Томас вызвался помочь «Голден Стэйт» в следующем сезоне

Айзея Томас вызвался помочь «Голден Стэйт» в следующем сезоне
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий защитник Айзея Томас вызвался помочь «Голден Стэйт Уорриорз» в следующем сезоне.

«Мне нужны действия воинов. Я готов на скамейку запасных», — написал в своём «твиттере» Томас, намекнув на команду «Уорриорз».

В сезоне-2019/2020 Томас принял участие в 40 матчах, набирая в них 12,2 очка, собирая 1,7 подбора и совершая 3,7 передачи в среднем за игру.

Перед дедлайном в 2020 году он был обменян из «Вашингтона Уизардс» в «Лос-Анджелес Клипперс», однако в феврале 2020 года «Лос-Анджелес Клипперс» принял решение отчислить Томаса, который не успел сыграть ни одного матча за новый клуб.

Ранее Томас заявлял, что не собирается уезжать за границу и планирует получить место в одной из команд НБА.

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