Кириленко: «Химки» реально могли наконец-то скинуть ЦСКА с трона

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко считает, что баскетболисты подмосковных «Химок» имели реальный шанс стать победителями Единой лиги ВТБ в сезоне-2019/2020. Напомним, сезон был завершён из-за пандемии коронавируса досрочно, чемпион определён не был.
«Мне бы очень хотелось, чтобы сезон Лиги ВТБ начался вовремя, чтобы мы увидели наши профессиональные клубы играющими уже через месяц. Тем более что в прошлом сезоне была хорошая конкуренция и у „Химок“ был реальный шанс наконец-то скинуть ЦСКА с трона, с чем «армейцы» не были согласны, конечно. Никто не знает, как всё будет, каждый день всё меняется. В любом случае будет сложно баскетболу как индустрии», — приводит слова Андрея Кириленко «Р-Спорт».
Ранее Кириленко был переизбран на пост президента РФБ.
- 20 августа 2020
-
19:51
-
19:30
-
19:05
-
17:49
-
15:36
-
15:16
-
15:10
-
14:45
-
13:50
-
12:59
-
11:49
-
11:27
-
10:29
-
09:43
-
08:55
-
07:50
-
07:45
-
07:44
-
07:32
-
07:01
-
04:35
-
00:57
- 19 августа 2020
-
23:52
-
23:40
-
23:36
-
23:20
-
22:56
-
22:33
-
21:57
-
21:32
-
21:10
-
20:52
-
18:25
-
18:21
-
16:11