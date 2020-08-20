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Кириленко: «Химки» реально могли наконец-то скинуть ЦСКА с трона

Кириленко: «Химки» реально могли наконец-то скинуть ЦСКА с трона
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко считает, что баскетболисты подмосковных «Химок» имели реальный шанс стать победителями Единой лиги ВТБ в сезоне-2019/2020. Напомним, сезон был завершён из-за пандемии коронавируса досрочно, чемпион определён не был.

«Мне бы очень хотелось, чтобы сезон Лиги ВТБ начался вовремя, чтобы мы увидели наши профессиональные клубы играющими уже через месяц. Тем более что в прошлом сезоне была хорошая конкуренция и у „Химок“ был реальный шанс наконец-то скинуть ЦСКА с трона, с чем «армейцы» не были согласны, конечно. Никто не знает, как всё будет, каждый день всё меняется. В любом случае будет сложно баскетболу как индустрии», — приводит слова Андрея Кириленко «Р-Спорт».

Ранее Кириленко был переизбран на пост президента РФБ.

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