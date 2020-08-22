Лука Дончич прояснил степень серьёзности своей травмы

Защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич заявил, что получил несерьёзную травму в матче плей-офф НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» (122:130, 1-2 в серии).

«Не настолько всё плохо. Лёгкое растяжение. Повезло, что это случилось с левым голеностоп, а не с правым», — приводит слова Дончича Clutch Points.



В третьем матче серии с «Клипперс» Дончич подвернул голеностоп в третьей четверти. Дончич вернулся в игру в четвёртой четверти, однако вскоре был заменен из-за болевых ощущений. Лука успел провести на площадке 29 минут и оформить трипл-дабл из 13 очков, 10 подборов и 10 передач. Ранее в регулярном чемпионате НБА Дончич дважды подвернул правый голеностоп, из-за чего выбывал из строя примерно на две недели.

