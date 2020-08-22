Игрок «Клипперс» — Дончичу: трусливая белая задница

Баскетболист «Лос-Анджелес Клипперс» Монтрез Харрелл во время матча плей-офф НБА с «Даллас Маверикс» высказался в адрес лидера «Далласа» Луки Дончича.



«Трусливая белая задница», — крикнул Харрелл после одной из атак «Клипперс» в первой четверти, забросив мяч в кольцо с сопротивлением Дончича.



В третьем матче серии с «Клипперс» Дончич подвернул голеностоп в третьей четверти. Дончич вернулся в игру в четвёртой четверти, однако вскоре был заменен из-за болевых ощущений. Лука успел провести на площадке 29 минут и оформить трипл-дабл из 13 очков, 10 подборов и 10 передач. В регулярном чемпионате НБА Дончич дважды подвернул правый голеностоп, из-за чего выбывал из строя примерно на две недели.



Встреча завершилась победой «Клипперс» со счётом 130:122. Счёт в серии до четырёх побед — 2-1 в пользу «Лос-Анджелес Клипперс».