Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Игрок «Клипперс» — Дончичу: трусливая белая задница

Игрок «Клипперс» — Дончичу: трусливая белая задница
Баскетбол / НБА 0

Баскетболист «Лос-Анджелес Клипперс» Монтрез Харрелл во время матча плей-офф НБА с «Даллас Маверикс» высказался в адрес лидера «Далласа» Луки Дончича.

«Трусливая белая задница», — крикнул Харрелл после одной из атак «Клипперс» в первой четверти, забросив мяч в кольцо с сопротивлением Дончича.

В третьем матче серии с «Клипперс» Дончич подвернул голеностоп в третьей четверти. Дончич вернулся в игру в четвёртой четверти, однако вскоре был заменен из-за болевых ощущений. Лука успел провести на площадке 29 минут и оформить трипл-дабл из 13 очков, 10 подборов и 10 передач. В регулярном чемпионате НБА Дончич дважды подвернул правый голеностоп, из-за чего выбывал из строя примерно на две недели.

Встреча завершилась победой «Клипперс» со счётом 130:122. Счёт в серии до четырёх побед — 2-1 в пользу «Лос-Анджелес Клипперс».

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020