Мама Луки Дончича отреагировала на травму сына в матче плей-офф НБА

Мириам Потербин, мать защитника «Даллас Маверикс» Луки Дончича, поддержала сына, который получил травму голеностопа в третьем матче серии первого раунда плей-офф НБА с «Лос-Анджелес Клипперс».

«Ты всегда возвращаешься более сильным», — написала Потербин в «сториз» на своей странице в «Инстаграме».

Дончич подвернул голеностоп в третьей четверти матча с «Клипперс». Он вернулся в игру в четвёртой четверти, однако вскоре из-за болевых ощущений был заменён. Лука успел провести на площадке 29 минут и оформить трипл-дабл из 13 очков, 10 подборов и 10 передач. Ранее в регулярном чемпионате НБА Дончич дважды подвернул правый голеностоп, из-за чего выбывал из строя примерно на две недели. Участие Луки в четвёртой игре серии с «Клипперс» пока под вопросом.