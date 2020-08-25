Кайл Кузма: все, кто защищают полицию, — ничтожества

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Кайл Кузма резко высказался в адрес тех, кто защищает полицейских в инциденте с Джейкобом Блейком.

«Если ты защищаешь этот поступок полиции — ты ничтожество и часть проблемы. Да, он уходил, но это не значит, что нужно стрелять в него несколько раз», — написал Кузма на своей странице в «Твиттере».

Полицейские города Кеноша несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин. После инцидента в городе начались протесты. Активисты прошли маршем к зданию полиции. Протестующие жгли автомобили, подожгли магазин подержаных автомобилей и ресторан. Офицеры применили слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих. В городе ввели комендантский час. Стрелявших в Блейка полицейских отправили в административный отпуск. Блейк находится в больнице в тяжёлом состоянии.



В мае нынешнего года убийство полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе спровоцировало массовые протесты в США под лозунгом «Жизни темнокожих имеют значение».