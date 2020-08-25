Перкинс: если бы строил новую команду, но выбрал бы Дончича, а не Адетокунбо

Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс», ныне эксперт Кендрик Перкинс предпочёл бы строить команду вокруг защитника «Даллас Маверикс» Луки Дончича, а не действующего MVP лиги форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо.



«Лука — парень, который не полагается на свой атлетизм. Он сможет делать это в течение длительного времени. Ему всего 21 год. Посмотрите на атакующий арсенал Луки. Он набирает по 30 очков за игру, но посмотрите на то, как он организовывает нападение команды. Сейчас это определённо лучший плеймейкер лиги после Леброна Джеймса. Он обладает таким же видением площадки, как и Мэджик Джонсон. Если бы я строил новую команду и пришлось делать выбор между Лукой и Яннисом Адетокунбо, я бы предпочёл Луку», – заявил Перкинс в видео, опубликованном на своей странице в «Твиттере».