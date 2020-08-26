«Клипперс» установили новый рекорд в истории НБА и сразу 5 рекордов франшизы

В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» завершился 5-й матч серии 1/4 финала плей-офф НБА Западной конференции между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Даллас Маверикс». Победу в матче со счётом 154:111 одержали номинальные хозяева паркета игроки «Клипперс», которые вышли вперёд в серии – 3-2.

«Клипперс» — первая команда в истории НБА, набравшая 150 или более очков при точности не менее 60% с игры и 60% из-за дуги в матче стадии плей-офф. Кроме того, «Клипперс» установил пять новых исторических рекордов франшизы: наибольшее количество очков (154), точных трехочковых (22), попаданий с игры (53), лучший процент точности (63,1%) и победа с крупнейшей разницей на стадии плей-офф (43).

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