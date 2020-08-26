Кевин Дюрант высказал мнение о Луке Дончиче

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант считает, что защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич обладает звёздным потенциалом.
«Лука создан для того, чтобы быть звездой. Думаю, он понимает, кем является, как хочет играть и что ждёт его в будущем. С точки зрения маркетинга потенциал Дончича лучше оценит предприниматель Стив Стаут, но в плане таланта Лука превосходит многое, потому что в таком возрасте быть таким умным и сбалансированным — редкость», – приводит слова Дюранта Hoopshype.
21-летний Дончич выступает за «Даллас Маверикс» с 2018 года. В сезоне-2018/2019 словенец стал лучшим новичком НБА, в сезоне-2019/2020 впервые принял участие в Матче звёзд НБА. В 2018 года Дончич выиграл в составе мадридского «Реала» Евролигу, став MVP сезона и «Финала четырёх».
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