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Джей Ар Смит: вы нас не слышите. Теперь вы нас не увидите

Джей Ар Смит: вы нас не слышите. Теперь вы нас не увидите
Баскетбол / НБА 0

Баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Ар Смит прояснил свою позицию относительно новых протестов в США и последовавшим за этим бойкотом матчей НБА игроками.

«Вы нас не слышите. Ну что же, теперь вы нас не увидите», — написал Смит в «сториз» на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, 26 августа матчи плей-офф были сорваны из-за бойкота. Таким образом, баскетболисты выражали свой протест действиям полиции в Висконсине. Новые волнения в США начались после того, как полицейские города Кеноша (штат Висконсин, США) несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин.

В НБА уже объявили, что матчи возобновятся 28 или 29 августа.

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