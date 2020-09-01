Единая лига ВТБ будет проводить внутренний чемпионат, если не откроют границы

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин рассказала, что будет с турниром, если из-за пандемии коронавируса границы будут закрыты. По её словам, в таком случае существует сценарий с проведением внутреннего первенства.

«Если границы не откроются, то мы будем проводить внутренний чемпионат, играть российскими клубами. Иностранные клубы, такие как «Зелена-Гура» и «Калев», будут играть между собой. «Цмоки-Минск», если сможет, будет приезжать в Россию.



«Астана» – это вообще отдельный вопрос. Мы каждый день смотрим, как в Казахстане меняется ситуация. Например, буквально на днях в стране разрешили футбол. Мы ждём, что разрешат проводить и баскетбольные матчи. Вообще, надеемся, что все границы откроют и сможем начать чемпионат в штатном режиме», — приводит слова Корстин «Матч ТВ».