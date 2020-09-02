Евролига приняла решение по зрителям на трибунах и другим важным вопросам в новом сезоне

Евролига разослала клубам-участникам черновик медицинского протокола, сообщает Walla.

Сезон-2020/2021 в Евролиге стартует 1 октября. В регулярном чемпионате сыграют 18 команд. ЦСКА, «Химки» и «Зенит» представляют Россию в сильнейшем баскетбольном турнире Европы.

Каждый клуб сам определит количество болельщиков, которые смогут присутствовать на трибунах, ориентируясь на правила в конкретной стране. Каждая команда должна тестировать на коронавирус всех игроков и представителей тренерского штаба раз в неделю, за три дня до каждого матча. В странах с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом тесты будут проводить дважды в неделю (один раз обязательно перед матчем).



Если у игрока выявят коронавирус, то вся команда не должна уходить на карантин, а просто обязана пройти тест на следующий день и затем ещё раз через три с половиной дня. Если результаты будут отрицательными, клуб сможет играть. Игрок, чей тест покажет положительный результат, уходит на двухнедельный карантин и сможет вернуться на площадку после прохождения двух отрицательных тестов.



Каждая команда Евролиги должна назначить специального менеджера по коронавирусу (coronavirus manager) в течение двух следующих недель.