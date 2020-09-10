Гомельский объяснил, почему «Майами» успешен в плей-офф

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский назвал причину, по которой, на его взгляд, «Майами Хит» удаётся успешно играть в нынешнем розыгрыше плей-офф НБА.
«Я далеко не всегда попадаю в яблочко. Выводы о перспективах «Майами» можно было сделать по серии первого круга с «Индианой». Да и в регулярке было заметно, что тренер Споэльстра добился того, что вся его команда до 10-го игрока одинаково старательно играет и в защите, и в нападении. А по поведению на паркете заметно, что даже молодёжь «Хит» обладает характером. А в матчах плей-офф характер — сила воли, самоотверженность, концентрация — имеет первостепенное значение», — написал Гомельский на своём сайте.
Напомним, «Хит» выиграли серию с «Милуоки Бакс» – 4-1 и стали первыми финалистами Востока. В финале конференции «Майами» сыграет с победителем пары «Бостон Селтикс» — «Торонто Рэпторс».
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