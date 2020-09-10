Источник: матч «Барселона» — ЦСКА пройдёт на нейтральной территории

Матч 1-го тура регулярного чемпионата Евролиги сезона-2019/2020 «Барселона» — ЦСКА, скорее всего, пройдёт на нейтральной территории, сообщает SDNA.

Протокол безопасности Евролиги о состоянии здоровья и условия, которые преобладают в Европе из-за непрекращающейся пандемии коронавируса, затрудняют проведение встречи на арене «Палау Блауграна» в Барселоне.

ЦСКА не может поехать в Барселону из-за текущих карантинных ограничений, действующих в России. «Барселона» и ЦСКА сделают всё от них зависящее, чтобы сыграть на «Палау Блауграна», однако протокол Евролиги предусматривает, что место встречи должно быть определено за 15 дней до запланированной даты проведения. Окончательное решение нужно принять до 15 сентября, что в текущих условиях сделать сложно.