Майкл Джордан сформирует собственную команду NASCAR

Легенда НБА Майкл Джордан и пилот Денни Хэмлин формируют новую гоночную команду серии NASCAR Cup, которая начнет соревноваться в сезоне 2021 года, утверждает Clutch Points.

Сообщается, звёздный пилот Даррелл Уоллас, выступавший за команду Chevrolet Motosport, уже подписал многолетний контракт на выступление за коллектив Джордана.



«Когда я рос в Северной Каролине, мои родители брали моих братьев, сестер и меня на гонки, поэтому я всю свою жизнь был фанатом NASCAR», — сказал Майкл Джордан в заявлении.

«Возможность владеть собственной гоночной командой в партнерстве с моим другом Денни Хэмлином и иметь возможность заполучить такого пилота, как Даррелла Уолласа, очень интригует меня. Исторически сложилось так, что NASCAR боролась с расовым неравенством, и было немного черных владельцев. Сейчас, как мне кажется, идеальное время для создания моей команды, поскольку NASCAR развивается и все больше и больше, принимая социальные изменения. В дополнение к недавним обязательствам и пожертвованиям, которые я сделал для борьбы с расизмом, я вижу в этом шанс обучить новую аудиторию и открыть больше возможностей для чернокожих в гонках».

Джордан становится первым чернокожим владельцем гоночной команды на постоянной основе в главной серии NASCAR с 1960-х годов.

Имя и номер машины команды Джордана будут объявлены позже.