Майкл Джордан сформирует собственную команду NASCAR

Легенда НБА Майкл Джордан и пилот Денни Хэмлин формируют новую гоночную команду серии NASCAR Cup, которая начнет соревноваться в сезоне 2021 года, утверждает Clutch Points.
Сообщается, звёздный пилот Даррелл Уоллас, выступавший за команду Chevrolet Motosport, уже подписал многолетний контракт на выступление за коллектив Джордана.
«Когда я рос в Северной Каролине, мои родители брали моих братьев, сестер и меня на гонки, поэтому я всю свою жизнь был фанатом NASCAR», — сказал Майкл Джордан в заявлении.
«Возможность владеть собственной гоночной командой в партнерстве с моим другом Денни Хэмлином и иметь возможность заполучить такого пилота, как Даррелла Уолласа, очень интригует меня. Исторически сложилось так, что NASCAR боролась с расовым неравенством, и было немного черных владельцев. Сейчас, как мне кажется, идеальное время для создания моей команды, поскольку NASCAR развивается и все больше и больше, принимая социальные изменения. В дополнение к недавним обязательствам и пожертвованиям, которые я сделал для борьбы с расизмом, я вижу в этом шанс обучить новую аудиторию и открыть больше возможностей для чернокожих в гонках».
Джордан становится первым чернокожим владельцем гоночной команды на постоянной основе в главной серии NASCAR с 1960-х годов.
Имя и номер машины команды Джордана будут объявлены позже.
- 22 сентября 2020
-
08:46
-
08:19
-
07:53
-
07:41
-
07:29
-
00:52
-
00:31
-
00:14
- 21 сентября 2020
-
23:49
-
22:54
-
22:03
-
21:58
-
21:45
-
20:54
-
19:50
-
19:32
-
19:11
-
18:57
-
18:29
-
17:59
-
17:56
-
17:49
-
17:43
-
16:12
-
14:59
-
14:13
-
13:41
-
13:27
-
12:43
-
11:33
-
11:22
-
11:06
-
10:34
-
09:35
-
08:57