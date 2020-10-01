Дэмьен Лиллард: где были «Лейкерс» последние восемь лет до прихода Леброна Джеймса?

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард ответил одному из фанатов, который решил потроллить баскетболиста после неудачного сезона. Лиллард опубликовал видео, на котором он занимается боевыми искусствами. После этого фанаты посмеялись над баскетболистом, заявив, что он занимается чем угодно, кроме баскетбола. После этого один из болельщиков «Лос-Анджелес Лейкерс» начал высмеивать Лилларда и его команду.

«Где были «Лейкерс» последние восемь лет до прихода Леброна Джеймса?» — написал Лиллард в своём «твиттере».

«Лейкерс» вышли в финал плей-офф НБА. В первом матче финальной серии клуб из Калифорнии одержал победу над «Майами Хит» со счётом 116:98

«Портленд» занял восьмое место в Западной конференции.